روسيا تلمّح لإمكانية تمديد اتفاق نقل الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد 2024

ذكرت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" اليوم الأربعاء، أن روسيا ستدرس مواصلة إرسال الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد الاتفاق الحالي الذي ينتهي في العام 2024، طالما أن الدول الأوروبية "لا تزال ترغب في الغاز الروسي" وأن نظام النقل الأوكراني "مستمر في العمل"، وفق ما نقلته عن وزارة الخارجية الروسية.

على الرغم من الحرب في أوكرانيا، استمرت روسيا في شحن كميات كبيرة من الغاز بمليارات الدولارات عبر أوكرانيا إلى أوروبا، التي تعد العميل العالمي الرئيسي لصادراتها.

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وكان القلق اعترى الأوروبيين من أزمة غاز أكثر حدة في الأفق، بعدما بدأت موسكو يوم الاثنين، عمليات صيانة سنوية لأكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، مع توقف متوقع لتدفق الغاز لمدة عشرة أيام، إذ تخشى الحكومات والأسواق والشركات أن يتم تمديد الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا.

ومقابل اتفاق أوروبي لحظر قريب لواردات النفط والفحم الروسيين، تجد دول الكتلة صعوبات عدة في التخلص من اعتمادها على واردات الغاز من روسيا وسط خيارات محدودة ومكلفة.