مؤسسة النفط الليبية ترفع حالة القوة القاهرة عن ميناءي البريقة والزويتينة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان، اليوم الأربعاء، رفع حالة القوة القاهرة واستئناف الصادرات من ميناءي البريقة والزويتينة.

وذكر البيان، أن فريقا من المتخصصين من المؤسسة يجري مفاوضات للسماح للناقلات بدخول ميناءي السدرة والزويتينة لاستئناف الصادرات، ولاستئناف الإنتاج من حقول شركتي الواحة ومليته.

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من جهة أخرى، قررت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس الثلاثاء، تغيير رئيس ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

ووفقا لنص القرار الذي أكده مسؤول في الحكومة لـ"رويترز"، فإن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة سيعين فرحات بن قدارة الذي كان محافظا للبنك المركزي، رئيسا للمؤسسة بدلا من مصطفى صنع الله.

ولم تعلن حكومة الوحدة القرار الذي تم تداوله على نطاق واسع في وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، لكن وزارة النفط رحبت فيما بعد بالخطوة في بيان.