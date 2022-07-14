أسعار النفط تواصل تراجعها مع استمرار التركيز على مخاوف التضخم
توقعات برفع الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة 100 نقطة أساس بعد تقرير التضخم الأخير
واصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم الخميس، مع مضاعفة المستثمرين الرهان على رفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة، وهو ما من شأنه أن يسيطر على التضخم ويحد من الطلب على النفط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر 20 سنتا أو 0.2% إلى 99.37 دولار للبرميل، بعدما زادت 9 سنتات، أمس الأربعاء.
وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس، مقابل 95.93 دولار للبرميل بانخفاض 37 سنتا أو 0.4% بعد زيادة 46 سنتا في الجلسة السابقة.
ويكثف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جهوده لكبج التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى في 40 عاما، برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على نحو غير متوقع هذا الشهر بعد تقرير تضخم غير مبشر أظهر أن ضغوط الأسعار تتسارع.
كما رفع بنك كندا، أمس الأربعاء، سعر الفائدة الأساسي 100 نقطة أساس، بهدف السيطرة على التضخم لتفاجئ كندا الأسواق، وتصبح البلد الأول في مجموعة السبع الذي يرفع سعر الفائدة بهذا القدر الكبير.
وذكرت وكالة بلومبرغ، يوم الأربعاء نقلا عن مسودة توقعات، أن المفوضية الأوروبية تتوقع مستويات تضخم مرتفعة على نحو قياسي وخفضت توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي لعامي 2022 و2023 بسبب الحرب في أوكرانيا وتراجع الطلب بسبب ارتفاع الأسعار ومخاطر نقص الطاقة في الشتاء.
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