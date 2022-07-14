روسيا: تشغيل "نورد ستريم 1" سيعتمد على الطلب الأوروبي والعقوبات الأحادية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن عمل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1"، والذي يخضع حالياً للصيانة السنوية، سيعتمد في المستقبل على الطلب على الغاز في أوروبا والعقوبات "أحادية الجانب".

وذكرت زاخاروفا أن الصيانة، التي من المقرر أن تنتهي في 21 يوليو، تم الاتفاق عليها مسبقاً مع مستهلكي الغاز، وفق ما نقلته "رويترز".

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وتخشى أوروبا أن تمدد روسيا فترة الصيانة المجدولة لتقييد إمدادات الغاز الأوروبية بشكل أكبر، مما يلقي بخطط لملء المخزونات لفصل الشتاء في حالة من الفوضى.

ينقل خط أنابيب "نورد ستريم 1" نحو 55 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز من روسيا إلى ألمانيا، تحت بحر البلطيق.

وكانت روسيا خفضت الشهر الماضي تدفق الغاز إلى 40% من الطاقة الإجمالية لخط الأنابيب قبل الإغلاق الكامل بفعل الصيانة المقررة، مشيرة إلى التأخر في إعادة المعدات التي تقوم بإصلاحها شركة سيمنز إنيرجي الألمانية في كندا.

من جهتها، قالت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة، أمس الأربعاء، إنه لا يمكنها ضمان حسن سير عمل أنبوب غاز "نورد ستريم 1" الذي يربط روسيا بأوروبا، قائلة إنها غير قادرة على تأكيد أنها ستستعيد توربيناً كان يجري إصلاحه في كندا.

وقالت المجموعة في بيان، إنها لا تملك أي وثيقة تسمح لشركة سيمنز بأن تخرج من كندا محرّك توربين غاز، كانت أوتاوا قد أعلنت أنها تريد إعادته إلى برلين.

وأضافت أن "في هذه الظروف، لا يمكن التوصل إلى خلاصة موضوعية في ما يخصّ تطوّر الوضع المتعلّق بسير عمل أنبوب الغاز بشكل آمن"، وفق ما نقلته "فرانس برس".