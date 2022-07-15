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قرقاش: نريد المزيد من الاستقرار في سوق النفط.. وسنلتزم بقرارات "أوبك بلس"

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أنور قرقاش (أرشيفة- رويترز)
أنور قرقاش (أرشيفة - رويترز)
أوبك بلس

قرقاش: نريد المزيد من الاستقرار في سوق النفط.. وسنلتزم بقرارات "أوبك بلس"

أكد أن أبوظبي ستدعم أي اتفاق بين السعودية والولايات المتحدة

باريس - رويترز 

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قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، اليوم الجمعة، إن بلاده تريد المزيد من الاستقرار في أسواق النفط وستلتزم بقرارات تحالف أوبك بلس.

وأضاف قرقاش للصحافيين أن أبوظبي ستدعم أي اتفاق بين السعودية والولايات المتحدة إذا تم إبرامه خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة هذا الأسبوع.

وكان "أوبك بلس" أقر زيادة الإنتاج 648 ألف برميل في يوليو، ومثلها في أغسطس المقبل.

وحسب القرار، فإن زيادة الإنتاج 648 ألف برميل، تعني أن الزيادة المقرة عن السابقة أكثر بنحو 216 ألف برميل يوميا.

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