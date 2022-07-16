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أسعار النفط تهبط أكثر من 6% في أسبوع.. وبرنت فوق 100 دولار

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حقل نفط في روسيا
حقل نفط في روسيا
أسعار النفط

أسعار النفط تهبط أكثر من 6% في أسبوع.. وبرنت فوق 100 دولار

الأسعار تسجل أكبر انخفاض أسبوعي في نحو شهر بسبب مخاوف الركود

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسعار النفط بنسبة 2.5% في تعاملات، الجمعة، بعد بيانات اقتصادية إيجابية ومع رصد آفاق الطلب والمعروض من الخام.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 101.16 دولار للبرميل مسجلة ارتفاعا قدره 2.06 دولار أو 2.1%، لكنها سجلت خسائر أسبوعية بنحو 5.5%.

بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 97.59 دولار للبرميل لتربح 1.81 دولار أو 1.9%، إلا أنها انخفضت بنسبة 6.9% خلال الأسبوع.

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وتلقت أسعار النفط بعض الدعم من بيانات أميركية أظهرت ارتفاعا يتجاوز التوقعات لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى استمرار قوة إنفاق المستهلكين رغم تسارع التضخم، وفق رويترز.

وسجلت أسعار النفط أكبر انخفاض أسبوعي لهما في نحو شهر. ويرجع السبب في ذلك إلى حد كبير إلى المخاوف التي سادت في بداية هذا الأسبوع من أن ركودا وشيكا ربما يحد من الطلب.

وقال صانعو السياسة النقدية الأكثر تشددا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إنهم يميلون إلى زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأميركي هذا الشهر، وليس بالقدر الأكبر الذي سارع المتعاملون إلى التأهب له بعد أن أظهر تقرير يوم الأربعاء أن التضخم يتسارع.

ودفعت حالة عدم اليقين المتعلقة برفع أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة، عقود الخامين إلى التراجع بجلسة الخميس وانخفضت إلى أقل من مستوى إغلاق يوم 23 فبراير، أي قبل يوم من غزو روسيا لأوكرانيا، غير أن كلا الخامين عوض خسائره بحلول نهاية الجلسة.

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