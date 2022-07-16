الإمارات توقع اتفاقاً يضمن إمدادات ديزل لفرنسا.. الاثنين المقبل

قال مصدر في قصر الإليزيه، إن فرنسا والإمارات ستوقعان، يوم الاثنين، اتفاقا ستضمن بموجبه الإمارات إمدادات ديزل لفرنسا.

وسيتزامن إبرام الاتفاق مع زيارة لباريس يقوم بها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وستشهد أيضا اتفاق البلدين على شراكة استراتيجية عالمية في مجال الطاقة لتحديد مشروعات مشتركة في مجالات مثل الهيدروجين والطاقة النووية.

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وتسعى فرنسا ودول أوروبية أخرى لتنويع مصادر الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا وما تبعه من قطع إمدادات الغاز الروسي لأوروبا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز الفرنسية باتريك بويان، الأسبوع الماضي، إن فرنسا تجري محادثات مع أبوظبي بشأن استيراد الوقود والديزل لفصل الشتاء المقبل.

وأضاف بويان مخاطبا مجلس الشيوخ الفرنسي أن ذلك يأتي ردا على الصراع الروسي الأوكراني الذي أثر على إمدادات الطاقة الروسية لأوروبا.

وتعمل توتال حاليا على زيادة وارداتها من النفط والغاز من السعودية ودول الشرق الأوسط الأخرى بعد تخارجها من موسكو.

يشار إلى أن حصة روسيا من واردات توتال من الديزل وأنواع الوقود الأخرى في أوروبا تبلغ 12%، وسينخفض ذلك إلى الصفر بحلول فبراير المقبل بسبب العقوبات.