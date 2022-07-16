انخفاض حاد لصفقات الاستحواذ في قطاع الطاقة الأميركي بسبب الأسعار المتقلبة

انخفضت صفقات الاستحواذ والاندماج في قطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة بنحو "حاد" في الربع الثاني من عام 2022، بفعل تقلبات أسعار السلع الأساسية.

وقالت "إنفيروس" لتحليل بيانات الطاقة في تقرير إن الصفقات في قطاع النفط والغاز الأميركي تراجعت إلى 12 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 34.8 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام واحد.

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وذكر التقرير أن الارتفاع الحاد في أسعار السلع والذي أعقب الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى ضعف عمليات الاندماج والاستحواذ، وسط اختلاف المشترين والبائعين على قيمة الأصول"، وفق رويترز.

وسجلت أسعار النفط أكبر انخفاض أسبوعي لهما في نحو شهر خلال الأسبوع الماضي. ويرجع السبب في ذلك إلى حد كبير إلى المخاوف التي سادت من أن ركودا وشيكا ربما يحد من الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 97.59 دولار للبرميل لتربح 1.81 دولار أو 1.9%، إلا أنها انخفضت بنسبة 6.9% على مدار الأسبوع.

ودفعت حالة عدم اليقين المتعلقة برفع أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة، عقود الخامين إلى التراجع بجلسة الخميس وانخفضت إلى أقل من مستوى إغلاق يوم 23 فبراير، أي قبل يوم من غزو روسيا لأوكرانيا، غير أن الخام الأميركي عوض خسائره بحلول نهاية الجلسة.