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ولي العهد السعودي: الاقتصاد العالمي مرتبط باستقرار أسعار الطاقة

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ولي العهد السعودي: العراق يشهد تحسنا في أمنه ما ينعكس على أمن المنطقة #العربية
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء كلمته بقمة جدة للأمن والتنمية
نفط وغاز

ولي العهد السعودي: الاقتصاد العالمي مرتبط باستقرار أسعار الطاقة

ولي العهد: المملكة سبق أن أعلنت عن زيادة في طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل

دبي - العربية.نت

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قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن الاقتصاد العالمي مرتبط باستقرار أسعار الطاقة.

وأضاف ولي العهد السعودي في كلمته أثناء قمة جدة للأمن والتنمية، أن المملكة سبق أن أعلنت عن زيادة في طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل.

وأوضح أنه يجب الاستمرار بضخ الاستثمارات في الطاقة النظيفة.

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انطلقت في المملكة العربية السعودية، ظهر السبت، قمة جدة للأمن والتنمية بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي، وكل من مصر والأردن والعراق.

ويناقش الرئيس الأميركي أسعار النفط المتقلبة، وطرق زيادة إنتاج النفط لخفض أسعار المحروقات المرتفعة على خلفية الحرب الأوكرانية.

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