نفط وغاز
ألمانيا: مخزونات الغاز الحالية لا تسمح بقضاء الشتاء بدون إمدادات روسيا
رئيس هيئة الكهرباء: السوق استوعبت بالكامل مخاطر انقطاع إمدادات الغاز الروسي
قال رئيس الهيئة الفيدرالية الألمانية لشبكات الغاز والكهرباء كلاوس مولر، إن هناك مخاوف من نقص إمدادات الغاز وعدم كفايتها لقضاء الشتاء المقبل.
وذكر مولر أن السوق استوعبت بالكامل مخاطر انقطاع إمدادات الغاز الروسي، مستبعداً ارتفاع أسعار الغاز بعد وصولها إلى القمة.
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وأوضح أن الأسعار لم ترتفع هذا الأسبوع على الرغم من وقف الضخ عبر خط "نورد ستريم". لكنه حذر في الوقت نفسه من أن مخزونات الغاز الحالية في ألمانيا لا تسمح بقضاء الشتاء بدون الغاز الروسي.
وفي حال توقف الإمدادات، أكد مولر أن ألمانيا ستحصل على الغاز من النرويج وهولندا وبلجيكا، بالإضافة إلى الاستعانة بمحطات الغاز المسال في البلاد.
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