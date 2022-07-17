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مؤسسة النفط الليبية ترفض قرار إقالة مجلس إدارتها من قبل حكومة الدبيبة

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مؤسسة النفط
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا
اقتصاد ليبيا

مؤسسة النفط الليبية ترفض قرار إقالة مجلس إدارتها من قبل حكومة الدبيبة

قالت إنها ماضية في أداء عملها وفقا للقانون

 القاهرة - رويترز

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قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الأحد، إنها ماضية في أداء عملها وفقا لما ينص عليه القانون، بعد أيام من سعي حكومة الوحدة الوطنية لإقالة رئيس المؤسسة ومجلس إدارتها.

كما أضافت المؤسسة "أن مجلس إدارتها هو المجلس الشرعي والوحيد، وإنه لم ولن يخضع لإجراءات إقالة غير قانونية من حكومة منتهية الولاية".

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