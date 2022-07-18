الرئيس المصري: مستعدون لتصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا عبر محطات مصرية

4 أمور تحوز اهتمام المستثمرين في سوق الأسهم السعودية

قال محلل أسواق مالية حمد العليان، إن المستثمرين في سوق الأسهم السعودية يراقبون 4 أمور مهمة هي التضخم، والسيولة المنخفضة، ونتائج الربع الثاني للشركات، ...