اقتصاد مصر
الرئيس المصري: مستعدون لتصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا عبر محطات مصرية
الرئيس المصري: مستعدون لتصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا عبر محطات مصرية
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