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الرئيس المصري: مستعدون لتصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا عبر محطات مصرية

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الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
اقتصاد مصر

الرئيس المصري: مستعدون لتصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا عبر محطات مصرية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

الرئيس المصري: مستعدون لتصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا عبر محطات مصرية

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