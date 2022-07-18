رئيس وزراء إيطاليا: إمدادات الغاز من الجزائر تزيد في السنوات المقبلة

قال رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي، اليوم الاثنين، بعد اجتماعه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن إمدادات الغاز من الجزائر لإيطاليا ستزيد في السنوات المقبلة.

وأضاف دراغي في تصريحات من الجزائر العاصمة أن إيطاليا "شريك محظوظ" للجزائر، وأن البلدين يتعاونان كذلك في تطوير مصادر الطاقة المتجددة.

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وتتزايد أهمية الجزائر كمورد للغاز لإيطاليا في حين تسعى روما لخفض اعتمادها على الطاقة الروسية.