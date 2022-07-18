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شولتس: بيع الهيدروجين إلى ألمانيا فرصة كبيرة لمصر

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أولاف شولتس خلال مقابلة مع قناة إيه.أر.دي في برلين الأحد (رويترز)
أولاف شولتس
روسيا و أوكرانيا

شولتس: بيع الهيدروجين إلى ألمانيا فرصة كبيرة لمصر

للحد من اعتمادها الحالي على الغاز الروسي

برلين - رويترز

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قال المستشار الألماني أولاف شولتس بعد اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن ألمانيا ومصر اتفقتا على التعاون في بناء اقتصاد الهيدروجين في إطار جهود أوروبا لتنويع مصادر الطاقة للحد من اعتمادها الحالي على الغاز الروسي.

وأضاف شولتس في مؤتمر صحافي مع السيسي "من أجل تحول الصناعة في دول مثل ألمانيا، ستكون الكهرباء والهيدروجين من المصادر المهمة".

وتابع "سيتم استيراد الكثير من هذا الهيدروجين"، واصفا حاجة ألمانيا إلى واردات الغاز بأنها "فرصة كبيرة جدا" لدول أخرى.

ومضى قائلا "شيء واحد علينا تعلمه من هذه الأزمة هو أهمية التنوع. لا يجب أن تعتمد على شريك واحد ولكن يجب أن يكون لديك شركاء كثيرون مناسبون".

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