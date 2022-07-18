واشنطن تواصل الضغط من أجل اقتراح لوضع سقف لسعر النفط الروسي

قالت وزارة الخزانة الأميركية، إن وزيرة الخزانة، جانيت يلين، ستلتقي برئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ومسؤولين كبار آخرين في سيؤول، غدا الثلاثاء، في ختام زيارتها الأولى كوزيرة لمنطقة المحيطين الهندي والهادي.

وأضافت الوزارة، أن يلين ستواصل خلال اجتماعاتها في سيول، الضغط من أجل اقتراح لوضع سقف لسعر النفط الروسي ومناقشة الجهود المبذولة لمعالجة الاختناقات في سلاسل التوريد من خلال "تكوين صداقات" أو تعزيز العلاقات التجارية مع شركاء اقتصاديين جديرين بالثقة مثل كوريا الجنوبية.

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وستلتقي الوزيرة الأميركية، أيضا مع محافظ بنك كوريا المركزي، ري تشانغ يونغ، ونائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية، تشو كيونغ هو.

وذكرت "الخزانة" الأميركية، أن يلين، ستجري مناقشات منفصلة مع خبيرات كوريات في مجال الاقتصاد ورائدات أعمال لمناقشة كيف يمكن أن تؤدي زيادة مشاركة المرأة في مجال القوى العاملة إلى تعزيز النمو الاقتصادي.

وستقوم الوزيرة الأميركية، أيضا بجولة في مرافق إحدى أكبر الشركات في كوريا الجنوبية وهي مجموعة "إل جي"، التي أعلنت مؤخرا عن استثمارات في تصنيع بطاريات للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

وبعد الجولة ستلقي يلين، كلمة تركز فيها على أهمية الشراكات مع حلفاء، مثل كوريا الجنوبية في بناء سلاسل توريد أكثر مرونة وتخفيف الضغوط التضخمية وخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين.

وكانت يلين، زارت اليابان الأسبوع الماضي قبل السفر إلى جزيرة بالي الإندونيسية للمشاركة في اجتماع مع مسؤولين ماليين من مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية.