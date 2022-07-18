وزير النفط العراقي: مصفاة كربلاء ستبدأ الإنتاج قبل نهاية العام الجاري

نقلت وزارة النفط العراقية عن الوزير إحسان عبد الجبار قوله، اليوم الاثنين، إن مصفاة كربلاء ستبدأ الإنتاج قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف الوزير أن الطاقة الإنتاجية للمصفاة تبلغ 140 ألف برميل يوميا.