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وزير النفط العراقي: مصفاة كربلاء ستبدأ الإنتاج قبل نهاية العام الجاري

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حقل القرنة النفطي في العراق
منشأة نفط في العراق
العراق

وزير النفط العراقي: مصفاة كربلاء ستبدأ الإنتاج قبل نهاية العام الجاري

الطاقة الإنتاجية للمصفاة تبلغ 140 ألف برميل يومياً

القاهرة - رويترز

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نقلت وزارة النفط العراقية عن الوزير إحسان عبد الجبار قوله، اليوم الاثنين، إن مصفاة كربلاء ستبدأ الإنتاج قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف الوزير أن الطاقة الإنتاجية للمصفاة تبلغ 140 ألف برميل يوميا.

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