العراق
وزير النفط العراقي: مصفاة كربلاء ستبدأ الإنتاج قبل نهاية العام الجاري
الطاقة الإنتاجية للمصفاة تبلغ 140 ألف برميل يومياً
نقلت وزارة النفط العراقية عن الوزير إحسان عبد الجبار قوله، اليوم الاثنين، إن مصفاة كربلاء ستبدأ الإنتاج قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف الوزير أن الطاقة الإنتاجية للمصفاة تبلغ 140 ألف برميل يوميا.
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