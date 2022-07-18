نفط وغاز
الطاقة الدولية تدعو أوروبا لخفض استهلاكها من الغاز استعداداً للشتاء القاسي
وكالة الطاقة: هناك خطر متزايد في حال قطعت روسيا إمدادات الغاز بالكامل
دعت وكالة الطاقة الدولية، أوروبا لخفض استهلاكها من الغاز الطبيعي بشكل كبير خلال الأشهر القليلة المقبلة استعدادا لما قد يكون شتاء قاسيا وطويلا.
وأوضح رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، أنه حتى إذا تمكنت أوروبا من ملء مخازن الغاز الخاصة بها بنسبة 90%، فلا يزال هناك خطر متزايد في حال قطعت روسيا إمدادات الغاز بالكامل.
مادة اعلانية
من جهة أخرى، قال رئيس الجزائر إن بلاده ستوقع اتفاقا مع إيني وتوتال وأوكسيدنتال بقيمة 4 مليارات دولار لتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز.
وعلى الجانب الآخر، وقع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم مع أذربيجان لمضاعفة وارداتها من الغاز الطبيعي لتصل إلى 20 مليار متر مكعب بحلول عام 2027.
اقرأ أيضاً
-
تحسن شهية المخاطرة يرفع الإسترليني 1.3% ويضعف الدولاربينما تقلص الأسواق بعض رهاناتها على زيادات أسعار الفائدة من "الفيدرالي" لأميركي أسواق المال
-
روسيا تطلب من مصافٍ هندية تحويل مدفوعاتها إلى الدرهم الإماراتيموسكو تبتعد عن الدولار لتحصين نفسها من آثار العقوبات الغربية طاقة
-
4 أمور تحوز اهتمام المستثمرين في سوق الأسهم السعوديةقال محلل أسواق مالية حمد العليان، إن المستثمرين في سوق الأسهم السعودية يراقبون 4 أمور مهمة هي التضخم، والسيولة المنخفضة، ونتائج الربع الثاني للشركات، ... جرس الإغلاق
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية