 الخزانة الأميركية: المحادثات مع الهند بشأن سقف أسعار النفط الروسي "مشجعة"

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن المحادثات مع الهند بشأن حد أقصى مقترح على أسعار النفط الروسي "مشجعة"، وهو حد تضغط واشنطن لفرضه من أجل خفض أسعار النفط وزيادة صعوبة حصول موسكو على تمويل لحربها في أوكرانيا.

وأضافت يلين، التي وصلت إلى سول، اليوم الاثنين، في مقابلة مع رويترز، أن شعورا إيجابيا ينتابها عموما حيال المبادرة.

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وقالت يلين، التي كانت تتحدث في أثناء توجهها إلى العاصمة الكورية الجنوبية من إندونيسيا على متن طائرة عسكرية "المحادثات التي أجريتها كانت مشجعة بوجه عام".

وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة، إن الهند لم تقدم أي وعود بشأن سقف أسعار النفط لكنها تعمل مع الولايات المتحدة ولم "تبدِ عداء للفكرة".

وكانت يلين قد قالت للصحافيين يوم السبت، إنها عقدت اجتماعات ثنائية مثمرة حول الحد الأقصى المقترح مع أكثر من ستة من نظرائها على هامش اجتماع مسؤولي المالية بمجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.

وقالت وزارة الخزانة إنها التقت هناك بمسؤولين من السعودية وأستراليا وجنوب إفريقيا وتركيا وسنغافورة.