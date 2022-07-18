إيران ترفع أسعار النفط الخام للمشترين الآسيويين لشهر أغسطس
بزيادة 2.8 دولار عن الشهر السابق
قال مصدران مطلعان بصناعة النفط، اليوم الاثنين، إن إيران حددت سعر البيع الرسمي للخام الإيراني الخفيف للمشترين الآسيويين عند مستوى يزيد 8.90 دولار عن متوسط أسعار عمان/دبي لشهر أغسطس آب، بزيادة 2.80 دولار عن الشهر السابق.
وواصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم، مدعومة بضعف الدولار وشح الإمدادات، مما عوض المخاوف بشأن الركود واحتمال أن تؤدي إغلاقات واسعة النطاق في الصين لمكافحة "كوفيد-19" إلى خفض الطلب مرة أخرى على الوقود.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر، عند التسوية، 69 سنتا أو 0.7% إلى 101.85 دولار للبرميل، بعد زيادة 2.1% يوم الجمعة.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس 27 سنتا، أو 0.3%، لتصل إلى 97.86 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها بنسبة 1.9% في الجلسة السابقة.
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