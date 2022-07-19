أسعار النفط تواصل الصعود بفعل مخاوف قلة الإمدادات وانخفاض الدولار

ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف، اليوم الثلاثاء، لتعوض بعض خسائرها في وقت سابق من الجلسة وبعد صعود بأكثر من خمسة دولارات للبرميل في الجلسة السابقة، وسط مخاوف من قلة الإمدادات.

وبحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية سبتمبر/أيلول 17 سنتا إلى 106.51 دولار للبرميل. وارتفع الخام 5.1%، أمس الاثنين وهي أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ 12 أبريل/نيسان.

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وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس/آب 36 سنتا إلى 102.96 دولار للبرميل. وقفز الخام 5.1 %، أمس الاثنين في أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ 11 مايو/أيار.

وينقضي أجل عقد أغسطس/آب لخام غرب تكساس الوسيط غدا الأربعاء وسجلت العقود الآجلة لسبتمبر/أيلول الأكثر تداولا 99.74 دولار للبرميل بزيادة 32 سنتا، بحسب "رويترز".

واضطربت أسعار النفط بفعل مخاوف متعلقة بالإمدادات بعد عقوبات غربية على إمدادات الخام والوقود الروسية أدت إلى اضطراب الشحنات التجارية إلى المصافي ثم إلى المستهلكين، فضلا عن زيادة مخاوف من أن تؤدي محاولات البنك المركزي الأميركي السيطرة على التضخم إلى ركود يخفض الطلب مستقبلا على الوقود.

وتلقت أسعار النفط دعما من انخفاض الدولار، اليوم الثلاثاء. وحومت العملة الأميركية عند أدنى مستوى في أسبوع، الأمر الذي يجعل النفط المقوم بالدولار أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.