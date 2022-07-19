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الحزب الاشتراكي الألماني: سنتأثر بوقف الغاز أكثر من تأثر بوتين بالعقوبات

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خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 (رويترز)
خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1
نفط وغاز

الحزب الاشتراكي الألماني: سنتأثر بوقف الغاز أكثر من تأثر بوتين بالعقوبات

توقف إمدادات الغاز من نورد ستريم 1 سيضر بنا كثيرا

دبي - العربية.نت

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قال الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، اليوم الثلاثاء، إن توقف إمدادات الغاز من نورد ستريم 1 سيضر بنا كثيرا.

وأضاف الحزب: "سنتأثر بوقف الغاز أكثر من تأثر بوتين بالعقوبات".

جاء ذلك بعد إعلان شركة غازبروم الروسية يوم الاثنين، عن توقف إمدادات الغاز في خط نورد ستريم 1 لأسباب خارجة عن إرادتها.

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ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الثلاثاء، عن المفوضية الأوروبية أنها لا تتوقع استئناف العمل بخط الغاز نورد ستريم 1.

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، أمس، إن التوربين الذي وصل من كندا، بهدف إرساله لاحقا إلى روسيا، من المفترض أن يتم استخدامه في خط نورد ستريم 1، ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، ما يعني أن وصوله إلى روسيا أو عدم وصوله، لن يؤثر على مستوى إمدادات الغاز الحالية من نورد ستريم.

على صعيد متصل، أضاف المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، أن الحكومة على تواصل مع شركة Uniper المختصة باستيراد الغاز والتي تواجه تحديات مالية مقلقة، إثر ارتفاع الأسعار.

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