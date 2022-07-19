إيران وغازبروم الروسية توقعان اتفاقا للتعاون في الطاقة

ذكرت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية "شانا" أن الشركة الوطنية الإيرانية للنفط وقعت مذكرة تفاهم مع غازبروم الروسية اليوم الثلاثاء بقيمة نحو 40 مليار دولار.

وقع الرئيسان التنفيذيان للشركتين على المذكرة خلال مراسم عبر الإنترنت في يوم وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران لعقد قمة مع نظيريه الإيراني والتركي.