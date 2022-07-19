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توقعات بانخفاض متوسط أسعار البنزين في أميركا إلى أقل من 4 دولارات

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بنزين في أميركا
محطة بنزين في أميركا
نفط وغاز

توقعات بانخفاض متوسط أسعار البنزين في أميركا إلى أقل من 4 دولارات

البيت الأبيض يعول على أن تخفض المزيد من المحطات أسعارها ردا على تراجع تكاليف المدخلات

واشنطن - رويترز

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توقع المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، جاريد بيرنشتاين، يوم الاثنين، أن يرى متوسط أسعار البنزين يهبط إلى أقل من 4 دولارات للغالون في بعض المناطق بالولايات المتحدة.

وقال بيرنشتاين: "نعتقد أن من المعقول توقع أن تقوم المزيد من محطات البنزين بخفض أسعارها ردا على تراجع تكاليف المدخلات"، مضيفا: "ما لم تحدث تعطلات غير متوقعة في السوق، فإننا نتوقع أن نرى متوسط الأسعار يهبط دون 4 دولارات للغالون في المزيد من الأماكن في الأسابيع المقبلة".

وكان متوسط سعر غالون البنزين على مستوى الولايات المتحدة، تجاوز 5 دولارات للمرة الأولى على الإطلاق.

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