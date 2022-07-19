نفط وغاز
توقعات بانخفاض متوسط أسعار البنزين في أميركا إلى أقل من 4 دولارات
البيت الأبيض يعول على أن تخفض المزيد من المحطات أسعارها ردا على تراجع تكاليف المدخلات
توقع المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، جاريد بيرنشتاين، يوم الاثنين، أن يرى متوسط أسعار البنزين يهبط إلى أقل من 4 دولارات للغالون في بعض المناطق بالولايات المتحدة.
وقال بيرنشتاين: "نعتقد أن من المعقول توقع أن تقوم المزيد من محطات البنزين بخفض أسعارها ردا على تراجع تكاليف المدخلات"، مضيفا: "ما لم تحدث تعطلات غير متوقعة في السوق، فإننا نتوقع أن نرى متوسط الأسعار يهبط دون 4 دولارات للغالون في المزيد من الأماكن في الأسابيع المقبلة".
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وكان متوسط سعر غالون البنزين على مستوى الولايات المتحدة، تجاوز 5 دولارات للمرة الأولى على الإطلاق.
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