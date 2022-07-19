جودي: انخفاض صادرات الخام السعودية إلى 7.05 مليون برميل في مايو

كشفت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن صادرات الخام السعودية في مايو/ أيار انخفضت إلى 7.050 مليون برميل يوميا من 7.382 مليون برميل يوميا في أبريل/ نيسان، بانخفاض 332 ألف برميل.

وأرقام التصدير الشهرية تقدمها السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

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وأظهرت البيانات ارتفاع إنتاج الخام السعودي 97 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 10.538 مليون برميل يوميا في مايو، وفق رويترز.

كما زادت إنتاجية الخام في المصافي المحلية في السعودية 0.211 مليون برميل يوميا إلى 2.749 مليون برميل يوميا في مايو.

وكان إنتاج السعودية ارتفع في أبريل/نيسان لأعلى مستوى له منذ عامين إلى 10.441 مليون برميل يوميا من 10.300 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.