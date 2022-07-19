"توتال" و"أدنوك" تبحثان إمداد فرنسا بالديزل الإماراتي

أعلنت شركة توتال، إنرجيز الفرنسية، اليوم الثلاثاء، توسعة تحالفها الاستراتيجي مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وتفقد مجالات جديدة، منها إمداد فرنسا بوقود الديزل من الإمارات.

وتتزامن الصفقة مع زيارة لباريس يقوم بها رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هذا الأسبوع، في حين تتطلع فرنسا لتنويع مصادر الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

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واتفقت فرنسا والإمارات بالفعل أمس الاثنين، على إقامة شراكة لتحديد مشروعات الاستثمار المشتركة في البلدين أو أي مكان آخر في مجالات الهيدروجين والطاقة المتجددة والطاقة النووية.

وكان الرئيس الإماراتي أكد لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون في باريس، الاثنين، دعم أبوظبي لأمن الطاقة في فرنسا والعالم قبل التوقيع على اتفاقيات لتعزيز التعاون في هذا القطاع، وذلك خلال أوّل زيارة دولة للشيخ محمد بن زايد إلى الخارج منذ توليه منصبه.