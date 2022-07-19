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"سوناطراك" تعتزم استثمار 4 مليارات دولار مع شركاء دوليين في منطقة نفطية  

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سوناطراك
سوناطراك
نفط وغاز

"سوناطراك" تعتزم استثمار 4 مليارات دولار مع شركاء دوليين في منطقة نفطية

لإنتاج مليار برميل من المكافئ النفطي في بيركين

الجزائر - رويترز

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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الجزائرية "سوناطراك"، توفيق حكار، اليوم الثلاثاء، إن المجموعة التابعة للدولة وشركائها، "أوكسيدنتال" و"توتال إنرجيز" و"إيني"، سيستثمرون 4 مليارات دولار لإنتاج مليار برميل من المكافئ النفطي في منطقة بيركين.

وقال حكار للصحافيين إن سوناطراك، ستوقع ثلاثة أو أربعة عقود جديدة قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن الشركة وقعت بالفعل ثلاثة عقود هذا العام.

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