أسعار النفط تتراجع قبل بيانات المخزونات الأميركية وسط تداولات متقلبة

انخفضت أسعار النفط في تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد ارتفاع دام ثلاثة أيام حيث أثقل المستثمرون البيانات التي أشارت إلى زيادة في المخزونات الأميركية.

وخسرت العقود الآجلة لخام برنت، 0.9%، وكافحت الأسعار من أجل اتجاه ذي مغزى في الأيام الأخيرة حيث تقلصت أحجام التداول مع بدء موسك الإجازات.

مادة اعلانية

وأظهرت تقديرات معهد البترول الأميركي أن مخزونات الولايات المتحدة من الخام زادت بنحو مليوني برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأرقام. كما ارتفعت حيازات البنزين أيضًا، على الرغم من كونها فترة من العام يُتوقع فيها عادةً انخفاضها، بسبب ارتفاع الاستهلاك مع السفر.

كانت العقود الآجلة للنفط الخام متقلبة في الأسابيع الأخيرة.

وتقلب النفط الخام حول 100 دولار للبرميل هذا الشهر، حيث يزن التجار تأثير الطلب على الركود المحتمل، بالإضافة إلى الشهية الواسعة للمخاطرة وتحركات السوق الأوسع.

وبعد أن سجل مستوى قياسيًا الأسبوع الماضي، ضعف الدولار، مما جعل السلع بما في ذلك النفط أكثر جاذبية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 1.06 دولار أو 0.9% إلى 106.29 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس 1.09 دولار أو 1% إلى 103.13 دولار.

وينقضي أجل عقد خام غرب تكساس الوسيط، اليوم الأربعاء.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر، مقابل 99.64 دولار للبرميل بانخفاض 1.10 دولار.