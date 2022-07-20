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أكبر منتج مستقل للنفط في أميركا يحذر من نقص المعروض وتقلب الأسعار

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كونوكو فيليبس
كونوكو فيليبس
نفط وغاز

أكبر منتج مستقل للنفط في أميركا يحذر من نقص المعروض وتقلب الأسعار

أكد محدودية الطاقة الفائضة في "أوبك".. وتباطؤ زيادة الإنتاج الأميركي بالمستقبل

هيوستون - رويترز

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حذر الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس، رايان لانس، من نقص وشيك في النفط الخام وتقلب الأسعار، مشيرا إلى محدودية الطاقة الفائضة في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتباطؤ زيادة الإنتاج الأميركي في المستقبل.

وعرض لانس، رئيس أكبر منتج مستقل للنفط في الولايات المتحدة، نظرة متشددة بشأن الإمدادات المستقبلية في تصريحات لتجمع (منتدي منتجي هيوستون) النفطي.

وقال لانس: "في النهاية، سيعود الطلب إلى مستويات ما قبل الجائحة"، محذرا من افتقار "أوبك" لطاقة إضافية ومن تباطؤ زيادة الإنتاج الأميركي مستقبلا، مضيفا: "هناك أزمة مقبلة في الإمدادات".

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وأشار إلى أن الإمارات والسعودية يمكن أن تضيفا مليونا أو مليوني برميل يوميا بمرور الوقت، لكن "باقي أعضاء أوبك+ يجد صعوبة (في الوصول إلى سقف الإنتاج)"، ومنها نيجيريا وأنجولا وليبيا.

وأفاد بأن إنتاج الولايات المتحدة من النفط يزداد ببطء، لافتا إلى أنه كان قد ارتفع بمقدار 4 ملايين برميل يوميا في السنوات الثلاث المنتهية في ديسمبر كانون الأول 2019.

وأوضح لانس أن "(إنتاج) الولايات المتحدة سينمو بمعدل مليون برميل يوميا هذا العام، ومن المحتمل أن ينمو بما يقرب من مليون برميل أخرى العام المقبل، لكننا نبدأ نوعا من الاستقرار".

وقال إن الطلب على النفط في نهاية المطاف سيتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، ومن المحتمل أن تكون ذروة الطلب بعد 10 إلى 20 عاما أخرى.

وأضاف لانس أن المخاوف بشأن الركود ستؤدي إلى مزيد من التقلبات في السوق.

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