استئناف تصدير النفط من ميناء السدرة الليبي بشحن مليون برميل

أعلنت وزارة النفط الليبية، اليوم الأربعاء، عن استئناف العمل في ميناء السدرة النفطي وعودة تصدير النفط الخام.

وذكرت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الناقلة (MALATA) وصلت لشحن حمولتها المقدّرة بنحو مليون برميل من ميناء السدرة النفطي.

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وأشارت الوزارة إلى أن حقول شركة الواحة بدأت عودتها للإنتاج بشكل تدريجي ووصلت إلى حوالي 15 ألف برميل، ومن المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية مع نهاية اليوم إلى 30 ألف برميل.

وقال فرحات بن قدارة، الذي أعلنته حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس الأسبوع الماضي رئيسا جديدا للمؤسسة الوطنية للنفط، إن تعيينه لن يغير الموقف القانوني للشركة بعد الطعن في صحته.

وأضاف قدارة أمس الثلاثاء: "علمت بالتساؤلات المطروحة حول الأساس القانوني لتعييني. الحكومة الليبية تملك حق تعيين رئيس ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وكلفتني حكومة الوحدة الوطنية رسميا بالعمل كرئيس (للمؤسسة)".

وتابع "لا يمثل قرار حكومة الوحدة الوطنية تعييني رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط أي تغيير للوضع القانوني للمؤسسة أو علاقتها بالحكومة".