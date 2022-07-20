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بوتين: "غازبروم" مستعدة للوفاء بالتزاماتها الخاصة بتصدير الغاز

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
روسيا و أوكرانيا

بوتين: "غازبروم" مستعدة للوفاء بالتزاماتها الخاصة بتصدير الغاز

أكد أنها ليست مسؤولة عن تقليص سعة نقل الغاز

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن شركة الطاقة غازبروم، التي يسيطر عليها الكرملين، مستعدة للوفاء بالتزاماتها بشأن صادرات الغاز.

وأضاف بوتين في حديثه للصحافيين، الثلاثاء، بعد زيارته طهران، أن "غازبروم" ليست مسؤولة عن تقليص سعة نقل الغاز، بما في ذلك إغلاق أحد الطرق المارة عبر أوكرانيا إلى أوروبا بواسطة كييف، حسبما نقلت "رويترز".

وكانت "غازبروم" أعلنت الاثنين، توقف إمدادات الغاز في خط "نورد ستريم 1" لأسباب خارجة عن إرادتها.

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وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، إن التوربين الذي وصل من كندا، بهدف إرساله لاحقا إلى روسيا، من المفترض أن يتم استخدامه في خط "نورد ستريم 1"، ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، ما يعني أن وصوله إلى روسيا أو عدم وصوله، لن يؤثر على مستوى إمدادات الغاز الحالية من "نورد ستريم".

على صعيد متصل، ذكر المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، أن الحكومة على تواصل مع شركة Uniper المختصة باستيراد الغاز والتي تواجه تحديات مالية مقلقة، إثر ارتفاع الأسعار.

وكانت Uniper، أعلنت في وقت سابق أنها استخدمت كامل التسهيلات المقدمة من بنك KfW الحكومي وقيمتها مليارا يورو، مؤكدة صعوبة تقدير المدة التي سيكفي فيها هذا المبلغ لتغطية احتياجات الشركة.

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