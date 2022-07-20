نفط وغاز
قطر تبيع شحنتين من خام الشاهين تحميل سبتمبر بأعلى علاوة سعرية في 4 أشهر
مصادر: شركتا توتسا وإكسون موبيل اشترتا على الأرجح الشحنتين
قالت ثلاثة مصادر تجارية، اليوم الأربعاء، إن قطر للطاقة باعت شحنتين من خام الشاهين للتحميل في سبتمبر أيلول بأعلى علاوة سعرية في 4 أشهر عبر مناقصتها الشهرية.
وأوضحت المصادر أن الشحنتين بيعتا بعلاوة سعرية تتراوح بين 9 و10 دولارات للبرميل فوق أسعار دبي.
مادة اعلانية
وأضافت أن شركتي توتسا وإكسون موبيل اشترتا على الأرجح الشحنتين.
وكانت "قطر للطاقة"، رفعت سعر العقود محدد المدة لخام الشاهين تحميل أغسطس آب، بعلاوة 9.24 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي.
اقرأ أيضاً
-
"موديز": نمو اقتصاد السعودية 3.9% حتى 2026.. وقوتها مستمدة من ميزانيتها العامةحدّثت تقريرها الائتماني للمملكة خلال يونيو عند "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة اقتصاد
-
صندوق النقد: استمرار المحادثات مع تونس حول حزمة إنقاذأكد أنه حقق "تقدما جيدا" في المحادثات بعد تعطلها أشهرا عدة بسبب الاضطرابات السياسية اقتصاد
-
أكبر منتج مستقل للنفط في أميركا يحذر من نقص المعروض وتقلب الأسعارأكد محدودية الطاقة الفائضة في "أوبك".. وتباطؤ زيادة الإنتاج الأميركي بالمستقبل طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية