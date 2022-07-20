قطر تبيع شحنتين من خام الشاهين تحميل سبتمبر بأعلى علاوة سعرية في 4 أشهر

قالت ثلاثة مصادر تجارية، اليوم الأربعاء، إن قطر للطاقة باعت شحنتين من خام الشاهين للتحميل في سبتمبر أيلول بأعلى علاوة سعرية في 4 أشهر عبر مناقصتها الشهرية.

وأوضحت المصادر أن الشحنتين بيعتا بعلاوة سعرية تتراوح بين 9 و10 دولارات للبرميل فوق أسعار دبي.

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وأضافت أن شركتي توتسا وإكسون موبيل اشترتا على الأرجح الشحنتين.

وكانت "قطر للطاقة"، رفعت سعر العقود محدد المدة لخام الشاهين تحميل أغسطس آب، بعلاوة 9.24 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي.