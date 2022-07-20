وزيرة الطاقة النمساوية: وقف إمدادات غاز روسيا سيؤدي إلى توتر في جميع أنحاء أوروبا

قالت وزيرة الطاقة والمناخ في النمسا ليونور جويسلر، اليوم الأربعاء، إن وقف إمدادات الغاز عبر نورد ستريم 1 سيؤدي إلى توتر في جميع أنحاء أوروبا.

كانت "غازبروم" أعلنت الاثنين، توقف إمدادات الغاز في خط "نورد ستريم 1" لأسباب خارجة عن إرادتها.

مادة اعلانية

وقال الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، يوم الثلاثاء، إن توقف إمدادات الغاز من نورد ستريم 1 سيضر بنا كثيرا.

وأضاف الحزب: "سنتأثر بوقف الغاز أكثر من تأثر بوتين بالعقوبات".

وتتسابق الدول الأوروبية لملء مخزوناتها من الغاز قبيل موسم الشتاء بعد تحذيرات من جهات دولية من ضمنها وكالة الطاقة الدولية، بأنها قد تواجه أزمة غير مسبوقة في حال خفض أو وقف إمدادات الغاز الروسية.

وكانت المفوضية الأوروبية، حذرت من أن وقف إمدادات الغاز من روسيا قد يؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5%، وذلك في حال كان الشتاء المقبل بارداً وفشلت المنطقة في اتخاذ إجراءات وقائية لتوفير الطاقة.

يأتي ذلك فيما قالت مصادر لوكالة "رويترز"، إن إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط "نورد ستريم 1"، ستعاود التدفق في موعدها، لكن بطاقة أقل، وذلك بعد انتهاء عمليات الصيانة غدا.