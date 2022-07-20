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وكالة: الطلب العالمي على الكهرباء يتباطأ في عامي 2022 و2023

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محطة لتوليد الكهرباء
محطة لتوليد الكهرباء
طاقة

وكالة: الطلب العالمي على الكهرباء يتباطأ في عامي 2022 و2023

بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الكهرباء والقيود الصحية

باريس – رويترز

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قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء إن نمو الطلب العالمي على الكهرباء يتباطأ بشدة في عام 2022 بعد انتعاشه القوي في 2021 بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الكهرباء والقيود الصحية.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الكهرباء 2.4% في 2022 أي أقل من نسبة 3% التي كانت متوقعة في يناير/كانون الثاني، ومن المنتظر أن يبقي على معدل النمو نفسه في 2023 انخفاضا من 6% في 2021 متمشيا مع متوسط خمس سنوات قبل ظهور جائحة فيروس كورونا.

وتوقعت الوكالة أن يكون توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة المصدر الأسرع نموا لإمدادات الكهرباء بزيادة 10% في حين يرتفع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة منخفضة الكربون 7% الأمر الذي يتوقع أن يتجاوز نمو الطلب ويؤدي إلى انخفاض توليد الطاقة الكهربية من الوقود الأحفوري بنسبة 1%.

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