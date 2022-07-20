نفط وغاز
إنتاج روسيا من النفط والغاز يرتفع إلى 10.21 مليون برميل يومياً
مقارنة مع 10.04 مليون برميل يوميا في شهر أبريل
أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الروسي (روستات) نشرت اليوم الأربعاء، أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع إلى 43.2 مليون طن، أو 10.21 مليون برميل يوميا في مايو/أيار.
ويشير ذلك إلى زيادة عن الرقم المسجل في أبريل/نيسان البالغ 10.04 مليون برميل يوميا.
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وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفعل رقما عند 10.7 مليون برميل يوميا لشهر يونيو/ حزيران، مشيرا إلى أنه دليل على أن وضع الوقود والطاقة في البلاد يبقى مستقرا على الرغم من العقوبات الغربية التي فُرضت على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
وتنشر الحكومة الروسية عددا أقل من الإحصاءات عن إنتاج النفط والغاز منذ أبريل نيسان، بعد أن أطلقت ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.
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