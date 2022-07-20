.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مخزونات النفط الأميركية تنخفض الأسبوع الماضي.. ومخزون البنزين يرتفع

  • الخط
مخزونات أميركا من النفط مناسبة
مخزونات الخام الأميركية
نفط وغاز

مخزونات النفط الأميركية تنخفض الأسبوع الماضي.. ومخزون البنزين يرتفع

مخزونات الخام هبطت 446 ألف برميل

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي في حين زاد مخزون البنزين.

وأظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام هبطت 446 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 15 يوليو/تموز إلى 426.6 مليون برميل، بينما كان محللون شملهم استطلاع أجرته رويترز قد توقعوا زيادة قدرها 1.4 مليون برميل.

وارتفع مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.1 مليون برميل، بحسب وكالة رويترز.

وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين الأميركية ارتفعت 3.5 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 228.4 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 71 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.3 مليون برميل إلى 112.5 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تزيد 1.2 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 891 ألف برميل يوميا إلى 2.76 مليون برميل يوميا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إصابات كورونا تتضاعف 3 مرات.. وتحذيرات من موجتين قادمتين إصابات كورونا تتضاعف 3 مرات.. وتحذيرات من موجتين قادمتين
اكتشف المزيد