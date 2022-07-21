ليبيا تستأنف إنتاج النفط في عدة حقول بعد رفع حالة القوة القاهرة

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إن إنتاج الخام استؤنف في عدة حقول، بعد رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط الأسبوع الماضي.

وذكرت المؤسسة في بيان أن الإنتاج استؤنف في الحقول التابعة لشركة الواحة للنفط بمعدل 70 ألف برميل يوميا، وستتم زيادته تدريجيا حتى تحقيق المعدلات الطبيعية.

مادة اعلانية

كما استؤنف الإنتاج من حقول النافورة وتيبستي والغاني والبيضاء التابعة لشركة الهروج للعمليات النفطية وشركة الخليج العربي للنفط.

وأضافت: "ستتم زيادة إنتاج الشركتين بشكل تدريجي بعد إعادة بقية الحقول إلى الإنتاج".

وأشارت إلى أن ناقلة دخلت ميناء رأس لانوف لشحن 600 ألف برميل، بينما وصلت أخرى إلى ميناء الزويتينة النفطي، وسيتم تحميلها في وقت لاحق اليوم الخميس بمليون برميل.

كما ذكرت المؤسسة أن ناقلة رست في ميناء السدرة النفطي في وقت سابق من يوم الأربعاء لشحن مليون برميل من النفط الخام إلى إيطاليا.