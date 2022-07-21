استئناف تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1"

استؤنفت شحنات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1"، اليوم الخميس، بعد إجراء عمليات صيانة، مما هدأ المخاوف من تمديد فترة الصيانة.

وعاد الغاز الروسي يتدفق مرة أخرى إلى ألمانيا، بعد انقطاع دام 10 أيام، حسبما أفادت مجلة "دير شبيغل" وصحيفة "إف.إيه.زد" الألمانيتين، نقلا عن تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.

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وأكد متحدث باسم الشركة المشغلة للأنبوب، الذي يربط بين روسيا وألمانيا، أن الأنبوب "يعمل"، لكن من دون كشف كمية الغاز التي تتدفق، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.

وكانت الحكومة الألمانية تخشى ألا تُعيد موسكو فتح الصنابير بعد أعمال الصيانة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أشار في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إلى أن الصادرات عبر خط الغاز "نورد ستريم" ستستأنف بكميات منخفضة، وبشروط.

فيما تشير طلبات شحنات الغاز الآن إلى أن التدفقات ستعود بنسبة 40% من السعة، وهي نسبة أعلى قليلاً مما كان متوقعاً في السابق، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وكانت موسكو تقيد شحنات الغاز إلى أوروبا منذ شهور، لكن القارة لا تزال تعتمد على القليل الذي تحصل عليه لملء الكهوف الملحية المتقاعدة وخزانات المياه الجوفية ومستودعات الوقود التي تحتفظ بمخزونات الوقود لديها.