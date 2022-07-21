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العقود الأميركية للغاز تقفز 10%.. أعلى مستوى في 5 أسابيع

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العقود الأميركية للغاز تقفز 10%.. أعلى مستوى في 5 أسابيع

بفعل توقعات لموجة حارة وتراجع الإنتاج

دبي - العربية.نت

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قفزت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي حوالي 10%، أمس الأربعاء، إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع بفعل توقعات بأحوال جوية شديدة الحرارة على مدار الأسبوعين القادمين، ستزيد استخدام أجهزة تبريد الهواء والطلب على الكهرباء من المحطات التي تعمل بالغاز في أعقاب انخفاض في الإنتاج أخيرا.

ورفعت الموجة الحارة الطلب على الكهرباء بالفعل إلى مستويات قياسية في بضع مناطق في الولايات المتحدة من بينها تكساس.

وقال محللون في "جيلبر أند أسوشييتس"، في تقرير، إن "الطلب على الكهرباء وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق يوم الثلاثاء"، مضيفين أن "الأسبوع القادم من المتوقع أن يكون الأكثر سخونة هذا الموسم"، حسبما نقلت "رويترز".

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وجاءت الزيادة في الأسعار على الرغم من هبوط في لقيم الغاز إلى مصانع لتصدير الغاز الطبيعي المسال في لويزيانا واستمرار إغلاق مصنع فريبورت في تكساس، وهو ما يترك المزيد من الوقود في الولايات المتحدة.

وفريبورت هو ثاني أكبر مصنع لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، وكان يستهلك حوالي ملياري قدم مكعبة يوميا من الغاز قبل إغلاقه في 8 يونيو.

وارتفعت أسعار عقود الغاز تسليم أغسطس في بورصة نايمكس 74.3 سنت، أو 10.2%، لتسجل عند التسوية 8.007 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 13 يونيو.

وفي عام يشهد بالفعل تقلبات حادة في التعاملات، فإن مكاسب الأسعار يوم الأربعاء، هي فقط أكبر زيادة ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ مطلع يوليو.

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