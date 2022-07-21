الكرملين: بوتين والأمير محمد بن سلمان أكدا أهمية زيادة التعاون في إطار أوبك+

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هاتفيا وضع سوق النفط العالمي.

وقال الكرملين في بيان: "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، حيث أشاد الجانبان بمستوى العلاقات الودية بين روسيا والسعودية".

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وأضاف البيان أنه تم بحث قضايا التعاون الثنائي. مع التركيز على توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة، وتم بحث الوضع الحالي في سوق النفط العالمية.

ويضم تحالف أوبك بلس بقيادة السعودية وروسيا، نحو 23 دولة مصدرة للنفط، منها 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وجرى التوصل لهذا الاتفاق في نوفمبر 2016 بهدف ضمان استقرار أسواق النفط.

وقبل يومين، قال وزير الخارجية السعودي إنه لا يرى نقصا في النفط بالسوق وإنما يوجد نقص في طاقة التكرير مما يجعل من الضروري زيادة الاستثمار في القدرة على معالجة النفط الخام إلى مختلف المنتجات النفطية.

وأضاف وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود للصحافيين في طوكيو "حتى اليوم لا نرى نقصا في النفط في السوق. هناك نقص في طاقة التكرير، وهي مشكلة أيضا، لذلك نحن بحاجة إلى زيادة الاستثمار في طاقة التكرير".

وأشار إلى أنه "بدون تعاون أوبك+ الجماعي سيكون من المستحيل ضمان إمدادات نفط كافية".