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النفط يتراجع للجلسة الثانية على التوالي بسبب مخاوف بشأن الطلب

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ارتفاع أسعار النفط
خام برنت يظل فوق 105 دولارات للبرميل
أسعار النفط

النفط يتراجع للجلسة الثانية على التوالي بسبب مخاوف بشأن الطلب

اضطر المتعاملون إلى التأهب لانخفاض أكبر في الإمدادات العالمية

دبي - العربية.نت

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تراجعت أسعار النفط لثاني جلسة على التوالي، اليوم الخميس، إذ فاق تأثير مخاوف الطلب القلق حيال قلة الإمدادات العالمية بعد أن كشفت بيانات حكومية أميركية ضعف استهلاك البنزين في موسم ذروة السفر الصيفي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.3% إلى 106.59 دولار للبرميل بعد تراجعها 0.4% في الجلسة السابقة. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 48 سنتا أو 0.5% إلى 99.40 دولار للبرميل بعد تراجع بنسبة 1.9% أمس الأربعاء.

وظلت أسعار النفط متقلبة بعد أن اضطر المتعاملون إلى التأهب لانخفاض أكبر في الإمدادات العالمية بسبب غياب النفط الروسي عن الأسواق بعد غزو موسكو أوكرانيا، فضلا عن مخاوف من الركود قد تضعف الطلب على الطاقة.

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وكشفت بيانات حكومية أمس الأربعاء أن مخزونات البنزين الأميركية زادت 3.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي متجاوزة بشدة توقعات المحللين في استطلاع رويترز بزيادتها 71 ألف برميل.

وتراجعت مخاوف متعلقة بالإمدادات الليبية بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الأربعاء استئناف الإنتاج في عدة حقول نفطية بعد رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط في الأسبوع الماضي.

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