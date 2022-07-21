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مصر تبدأ العمل في إنشاء أول محطة نووية بمدينة الضبعة

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التصوّر الخاص بالمحطة النووية بالضبعة
التصوّر الخاص بالمحطة النووية بالضبعة
اقتصاد مصر

مصر تبدأ العمل في إنشاء أول محطة نووية بمدينة الضبعة

تضم 4 وحدات كل منهما بسعة كهربائية 1200 ميغاوات

القاهرة – رويترز

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أعطت الحكومة المصرية الضوء الأخضر للبدء في إنشاء أولى وحدات المحطة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح، وهي المحطة النووية الأولى من نوعها في مصر، والتي تنفذها شركة روس أتوم الروسية.

وشارك وزير الكهرباء محمد شاكر، والمدير العام لشركة روس أتوم أليكسي ليخاتشوف، في فعالية هندسية للصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية.

تبعد المحطة عن شمال غربي القاهرة بنحو 300 كيلومتر، وتقول هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء التي تملك وتشغل المشروع إنها من المقرر أن تضم أربع وحدات كل منهما بسعة كهربائية 1200 ميغاوات.

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ويجري بناء المحطة طبقا لعقود دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر/كانون الأول 2017 تقوم بموجبها الشركة الروسية ببناء المحطة وتوصيل الدورة الحياتية المتكاملة للوقود النووي، إضافة إلى تدريب الكوادر البشرية وتقديم الدعم في تشغيل المحطة والعمل على تقديم الخدمات للمحطة خلال العشر سنوات الأولى من تشغيلها، إضافة إلى بناء مرفق لتخزين الوقود النووي المستهلك.

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