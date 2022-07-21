واشنطن تأمل في تحديد سقف لأسعار النفط الروسي بحلول ديسمبر

قال نائب وزير الخزانة الأميركي، والي أديمو، إن الولايات المتحدة، تأمل في فرض سقف عالمي لأسعار النفط الروسي بحلول ديسمبر المقبل.

وأضاف أديمو، في منتدى آسبن الأمني في كولورادو، يوم الأربعاء: "إننا نتابع العمل على ما فعله الأوروبيون.. لقد طرحوا فكرة النظر في وضع حد أقصى للسعر، لكنهم قالوا أيضا إنهم يخططون بحلول ديسمبر لفرض حظرهم على التأمين"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

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وتابع نائب وزير الخزانة الأميركي: "هدفنا هو التأكد من أنه مع سريان حظر التأمين، سنكون في وضع يتضمن حدا أقصى للسعر يمكن ضمه إليه، وأن يكون دوليا يساعد في خفض أسعار الطاقة العالمية ويسمح أيضا للطاقة الروسية بالتدفق إلى السوق".

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قوله للتلفزيون الروسي في وقت سابق الأربعاء، إن بلاده لن تصدر النفط إلى السوق العالمية إذا فُرض سقف للأسعار دون تكلفة الإنتاج.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، قالت إن المحادثات مع الهند بشأن حد أقصى مقترح على أسعار النفط الروسي "مشجعة"، وهو حد تضغط واشنطن لفرضه من أجل خفض أسعار النفط وزيادة صعوبة حصول موسكو على تمويل لحربها في أوكرانيا.

كما واصلت يلين خلال زيارتها الأخيرة لكوريا الجنوبية، الضغط من أجل اقتراح لوضع سقف لسعر النفط الروسي.