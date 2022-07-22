أسعار النفط ترتد صعوداً.. و"برنت" يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

ارتدت أسعار النفط صعودا خلال تعاملات، اليوم الجمعة، بعد تراجعها أمس الخميس لثاني جلسة على التوالي، ما أدى إلى محو الخسارة الأسبوعية، وسط توقعات بزيادة الطلب وتعطل خط أنابيب رئيسي في أميركا الشمالية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، فوق 97 دولاراً للبرميل في الجلسة الأخيرة من أسبوع متقلب تأرجحت فيه الأسعار في نطاق يبلغ حوالي 10 دولارات.

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ويتجه خام برنت لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في 6 أسابيع، مدعوما بالتفاؤل حيال تعافي الطلب في آسيا.

ونقلت "سي إن بي سي"، عن محللي "آر بي سي" في مذكرة، قولهم إن الطلب في الهند على البنزين والوقود المقطر، ارتفع إلى مستويات قياسية في يونيو رغم ارتفاع الأسعار، إذ بلغ إجمالي استهلاك المنتجات المكررة 18% أكثر من العام الماضي.

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، حذرت في مؤتمر صحافي، أمس الخميس ،بعد قرار رفع الفائدة بأكبر وتيرة زيادة منذ عام 2000، من اشتداد مخاطر التضخم، لكنها لفتت إلى أن البنك لا يرى ركودا اقتصاديا هذا العام أو العام المقبل.

إلى ذلك، أدى استئناف الإنتاج في عدة حقول نفطية في ليبيا هذا الأسبوع إلى كبح مكاسب خام برنت، حيث من المتوقع أن يعود الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميا خلال أسبوع إلى 10 أيام.

في هذه الأثناء، يراقب المستثمرون تأثير الاضطراب على طول خط أنابيب "كيستون"، إذ خفضت شركة "تي سي إنرجي" معدلات التشغيل بحوالي 15% على طول قطاع يمتد من الرمال النفطية في كندا إلى كوشينغ بأوكلاهوما، بعد حدوث خلل في إمدادات الطاقة.