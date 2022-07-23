اقتصاد السودان
السودان يرفع أسعار البنزين إلى 760 جنيها للتر
بزيادة بواقع 90 جنيها للتر الواحد
قالت وزارة الطاقة والنفط السودانية في بيان، إن أسعار البنزين في السودان ارتفعت اليوم السبت بواقع 90 جنيها سودانيا للتر لتصل إلى 760 جنيها (1.34 دولار) للتر.
كما ارتفعت أسعار السولار 108 جنيهات إلى 748 جنيها للتر.
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وقالت الوزارة في بيان "جاءت أسعار المحروقات (بعد) المراجعة التي تجريها الوزارة مع شركات الاستيراد الحر والخاص في ظل التغيرات التي تطرأ في السوق العالمي للمحروقات".
وشهد السودان زيادات متتالية في أسعار الوقود العام الماضي بموجب عملية إلغاء تدريجي لدعم الوقود والتي تهدف الآن إلى اتباع الأسعار العالمية.
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