محافظ المركزي الروسي: لن نرسل نفطا للبلدان التي تفرض سقفا لسعر الشحنات
نابيولينا: سيتم إعادة توجيه نفطنا إلى البلدان المستعدة للتعاون معنا
قالت محافظ البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، الجمعة، إن روسيا لن تورد النفط للدول التي قررت فرض سقف لأسعار الشحنات الروسية.
وأضافت نابيولينا في إفادة صحفية أن اقتراح دول مجموعة السبع، والذي يهدف إلى تقويض عوائد الطاقة الروسية في محاولة لتقليص خيارات موسكو فيما يتعلق بتمويل حملتها العسكرية في أوكرانيا، سيؤثر أيضا على أسعار النفط العالمية.
وأفادت نابيولينا: "على حد علمي، لن نورد النفط لتلك الدول التي ستفرض مثل هذا السقف، وسيتم إعادة توجيه نفطنا ومنتجاتنا النفطية إلى البلدان المستعدة للتعاون معنا".
ويمكن لمقترح فرض سقف عالمي لسعر النفط الروسي، والذي كانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أول من طرحته الشهر الماضي، أن يقلص السعر إلى النصف. لكن لم يتم حتى الآن الإعلان عن تفاصيل الاتفاق النهائي أو نطاق السعر.
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