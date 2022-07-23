نفط البصرة: بإمكان العراق زيادة إنتاجه 200 ألف برميل يوميا هذا العام

قال مسؤول تنفيذي بشركة نفط البصرة العراقية أمس الجمعة إن العراق لديه القدرة على زيادة إنتاجه النفطي بمقدار 200 ألف برميل يوميا هذا العام إذا طلب منه ذلك.

وقال نائب مدير شركة نفط البصرة المسؤول عن حقول النفط وجولات التراخيص حسن محمد، إنه إذا طُلب من العراق زيادة الإنتاج فيمكنه إضافة 200 ألف برميل حتى نهاية العام بحسب الطاقة الإنتاجية المتاحة.

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لكنه أضاف أنه من أجل إنتاج كمية أكبر من ذلك فسيحتاج العراق إلى مزيد من الوقت وأن الزيادة ستأتي من حقول غرب القرنة 1 وحقول نفطية أخرى طورتها شركات النفط العراقية الحكومية.

وصعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 حيث قفزت فوق 139 دولارا للبرميل في مارس/آذار، بعد أن فرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، الذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة". ولكن الأسعار تراجعت منذ ذلك الحين.

وعلى نحو منفصل، اشترت شركة النفط والغاز الإندونيسية (بيرتامينا) المملوكة للدولة 10% من حصة إكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1 النفطي بالعراق لتزيد حصتها إلى 20%، في حين اشترت شركة نفط البصرة 22.7% من الحقل.

ووافقت الحكومة العراقية في يناير/كانون الثاني على أن تستحوذ شركة النفط الوطنية العراقية على حصة شركة إكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1 العملاق.

ويعد حقل غرب القرنة 1 في جنوب العراق واحدا من أكبر حقول النفط في العالم إذ يحتوي على احتياطيات قابلة للاستخراج تقدر بأكثر من 20 مليار برميل. وقال محمد إنه ينتج حوالي 550 ألف برميل يوميا.

وقالت شركة نفط البصرة الحكومية، العام الماضي إن إكسون موبيل كانت تسعى لبيع حصتها البالغة 32.7% في الحقل مقابل 350 مليون دولار.

وقال محمد إن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يمكنه زيادة طاقته التصديرية بمقدار 3 ملايين برميل يوميا إذا قام بتحديث خطوط أنابيب تصدير النفط الرئيسية تحت البحر وميناءيه البريين في غضون عامين.

وقال أيضا إنه سيتم تشغيل خط أنابيب نفط ثالث في ميناء خور العمية النفطي بجنوب العراق ومرسى خامس بطاقة مليون برميل يوميا بحلول نهاية عام 2024. ويصدر العراق حاليا 3.3 مليون برميل يوميا.

وأضاف أن الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية فازت بعقد قيمته 300 مليون دولار لبناء محطة طاقة في حقل الرميلة النفطي العملاق في العراق.