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سوناطراك الجزائرية: تعطل خط أنابيب يزود إسبانيا بالغاز

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سوناطراك
نفط وغاز

سوناطراك الجزائرية: تعطل خط أنابيب يزود إسبانيا بالغاز

إسبانيا تعمل على إصلاحه

دبي - العربية.نت

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قالت شركة الطاقة الجزائرية الحكومية "سوناطراك"، اليوم الأحد، إن عطلاً طال خط أنابيب "ميدغاز" الذي يزود إسبانيا بالغاز، وفق ما نقلته قناة "النهار" المحلية، ما "تسبب في انقطاع مؤقت في الإمدادات".

وأشارت "سوناطراك" إلى أن الخلل طرأ في الجانب الإسباني من خط أنابيب الغاز البحري، وأن إسبانيا تعمل على إصلاحه.

زادت أهمية إمدادات الغاز من شمال إفريقيا لأوروبا هذا العام، في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقررت الجزائر العام الماضي عدم تمديد اتفاق لتصدير الغاز لإسبانيا عبر خط أنابيب يمر عبر المغرب، والذي كان يشكل كل الإمدادات المغربية من الغاز تقريباً. وتمد الجزائر إسبانيا بالغاز عبر خط أنابيب تحت البحر وبالسفن.

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