أسعار النفط تبدأ الأسبوع على انخفاض.. وتتراجع لليوم الرابع

تراجع سعر النفط، اليوم الاثنين، متخليا عن مكاسب حققها في وقت سابق، ليواصل سلسلة من الخسائر في الآونة الأخيرة، بسبب مخاوف من أن تؤدي الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى الحد من نمو الطلب على الوقود.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية سبتمبر 48 سنتا أو 0.5% إلى 102.72 دولار للبرميل، منخفضة لليوم الرابع.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم سبتمبر 65 سنتا أو 0.7% إلى 94.05 دولار للبرميل، منخفضة أيضا لليوم الرابع.

وقال كبير محللي شركة فوجيتومي للأوراق المالية، كازوهيكو سايتو: "من المرجح أن يظل اتجاه السوق نزوليا بسبب المخاوف من أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى خفض الطلب العالمي على الوقود، وأن يؤدي استئناف بعض إنتاج النفط الخام الليبي إلى الحد من قلة المعروض العالمي".

وكانت أسعار النفط، أغلقت يوم الجمعة، على انخفاض مع ضعف توقعات الطلب العالمي، فضلا عن استئناف إنتاج بعض النفط الخام الليبي.

وكشفت بيانات، أن الاقتصاد العالمي يتجه على نحو متزايد نحو تباطؤ خطير على ما يبدو مع رفع بنوك مركزية أسعار الفائدة بنسب مرتفعة مقارنة مع سياسة نقدية شديدة التيسير خلال الجائحة لدعم النمو.