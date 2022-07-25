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ألمانيا تبدأ خطة لتخزين الغاز ليصل إلى 75% من حاجتها في سبتمبر

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خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 1 (رويترز)
خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 1
نفط وغاز

ألمانيا تبدأ خطة لتخزين الغاز ليصل إلى 75% من حاجتها في سبتمبر

تستعد لأسوأ أزمة طاقة في تاريخها

دبي - العربية.نت

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أعلنت ألمانيا، اليوم الاثنين، أنها بدأت خطة لتخزين الغاز ليصل إلى 75% من حاجتها في سبتمبر.

خفضت شركة "غازبروم" الروسية في الأسابيع الأخيرة تدفقات الغاز إلى ألمانيا عبر "نورد ستريم 1" بنسبة 60%، مشيرة إلى عدم وجود توربين غاز من شركة سيمنز، والذي كان يجري إصلاحه في كندا. وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية يوم الأربعاء الماضي، إنه لا يوجد "مبرر تقني" لخفض عمليات التسليم بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

وتستعد ألمانيا لأسوأ أزمة طاقة في تاريخها وسط توقعات بأن تشهد القارة الأوروبية بأكملها أزمة طاقة واسعة ستضرب كافة بلدانها بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا وتواصل العقوبات الغربية على روسيا، فيما لا تزال التوقعات تشير إلى احتمال أن تتخذ موسكو قراراً في أي لحظة بقطع إمدادات الغاز عن دول الاتحاد الأوروبي.

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وأعلن وزير الاقتصاد الألماني عن موجة جديدة من الإجراءات الطارئة لخفض استهلاك البلاد من الغاز، بعد استئناف التدفقات من روسيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" عند مستويات منخفضة.

وقال روبرت هابيك إنه لا يمكن الاعتماد على إمدادات الغاز من روسيا ودعا الناس إلى التكاتف لتوفير الطاقة.

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