احتياطي النفط الاستراتيجي لأميركا يهبط لأدنى مستوى منذ يونيو 1985

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية، أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة، هبط بمقدار 5.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 22 يوليو.

وبحسب البيانات تراجع مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى 474.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 1985، وفق ما نقلته "رويترز".

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وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أقرت خطة للسحب من احتياطي النفط الاستراتيجي، تطلق بموجبها الولايات المتحدة ما يقرب من مليون برميل من النفط يومياً من احتياطياتها لمدة ستة أشهر، وهو حجم تاريخي يؤكد قلق البيت الأبيض بشأن ارتفاع أسعار الطاقة ونقص الإمدادات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.